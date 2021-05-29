Жительница Айхала выполняла все указания лжепрокурора

Мошенница, под видом сотрудника прокуратуры, похитила у жительницы поселка Айхал Мирнинского района 2 642 000 рублей, передает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на пресс-службу районного ОМВД России.

В 2019 году потерпевшая приобрела в интернет-магазине амулет с заговорами по привлечению финансового потока. Спустя два года 22 апреля ей позвонила женщина, представившаяся прокурором. Злоумышленница сообщила, что якутянка признана потерпевшей по уголовному делу в отношении владельцев магазина, где она покупала амулет, и ей полагается крупная компенсация. Выплату аферистка обещала сразу, как только она оплатит услуги инкассации и страховки. Жительница Айхала согласилась и в течение месяца выполняла все указания лжепрокурора – оформляла кредиты в банках и перечисляла все заемные средства. «В итоге заявительница лишилась более 2,6 миллионов рублей и теперь вынуждена еще исполнять кредитные обязательства перед банками», — говорится в сообщении.

Подробнее на Якутия24: https://yk24.ru/index/proisshestviya/lzheprokuror-poxitila-u-zhitelniczyi-mirninskogo-rajona-yakutii-svyishe-26-mln-rublej