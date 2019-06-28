Жительницу столицы Якутии развели на деньги

В дежурную часть МУ МВД России «Якутское» обратилась местная жительница. Женщина рассказала полицейским, что в одной из социальных сетей увидела рекламу компании, которая сотрудничает с банками и помогает в выдаче кредита лицам с плохой кредитной историей.

Перейдя на сайт, она решила оформить кредит и заполнила анкету. На следующий день потерпевшей поступил звонок от якобы сотрудника банка. Он сообщил, что кредит одобрен, чтобы получить деньги, ей необходимо отправить 3000 рублей. Женщина согласилась на данные условия и перевела деньги на продиктованный звонившим счёт. Через полчаса ей снова позвонил лжесотрудник банка и пояснил, что для одобрения кредита данной суммы нужно оплатить 4050 рублей в качестве страховки. Женщина перевела указанную сумму и стала ждать дальнейших указаний от сотрудника банка. Но с ней больше никто не выходил на связь, и на телефонные звонки лжесотрудник банка не отвечал. Тогда женщина поняла, что попалась на уловку аферистов, которые похитили у неё более 7000 рублей, и обратилась в полицию. Позже потерпевшая пояснила, что о подобных фактах мошенничества знала, но не придала им значения.

Уважаемы граждане! Не доверяйте свои сбережения незнакомым лицам, даже если они представляются сотрудниками банка или работниками социальных служб. Не переводите деньги за сомнительные услуги и на счёта неизвестных вам людей!