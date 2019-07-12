Жительница Якутска стала жертвой мошенничества

В отдел полиции № 2 МУ МВД России «Якутское» обратилась горожанка с заявлением о мошенничестве. Заявительница пояснила, что ранее разместила на сайте объявление о сдачи в аренду игровой приставки стоимостью более 30 000 рублей. Вскоре с ней связался неизвестный мужчина и после переговоров оформил аренду, заплатив за неделю пользования. После чего он забрал электронную технику, а в оговоренный срок он не вернул приставку и перестал выходить на связь.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлен подозреваемый. Им оказался 21-летний житель п. Жатай. Выяснилось, что подозреваемый, взяв в аренду игровую приставку, сдал её в ломбард за 4000 рублей. Вырученные деньги он потратил на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество», санкцией которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.