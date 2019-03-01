Жительница Якутска предстанет перед судом за обман дольщиков на 34 миллиона

Прокуратура Якутска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы. Она обвиняется в совершении семи эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере).

По версии следствия, обвиняемая совместно со своим гражданским супругом совершили хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием.

Так, через средства массовой информации они размещали объявления, приглашая граждан принять участие в строительстве гаражных боксов с жилыми надстройками и многоквартирных каркасных домов в микрорайоне Новопортовской г.Якутска. При разговоре с гражданами они представлялись застройщиками и, убеждая людей в наличии разрешения на строительство, и, используя демпинговые цены, заключали договоры долевого участия, которые вопреки требованиям Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости» не регистрировали в органах государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Не имея намерений исполнить взятые на себя обязательства по строительству, ими заключены договора на строительство с 46 гражданами на общую сумму свыше 34 млн. рублей, которые похищены.

Гражданский супруг обвиняемой ранее осужден судом по ч.4 ст.159 УК РФ к 10 годам лишения свободы, приговор в его отношении вступил в законную силу. В отношении обвиняемой уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с состоянием здоровья.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу.