Жительница Якутска обратилась в полицию

В дежурную часть отдела полиции №3 МУ МВД России «Якутское» обратилась продавщица одного из продуктовых магазинов города с сообщением о краже телефона, стоимостью 10 500 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлен подозреваемый, им оказался 57-летний мужчина.

Установлено, что подозреваемый, находясь в помещении магазина, заметил оставленный на прилавке мобильный телефон. Пока продавщица обслуживала другого покупателя, подозреваемый похитил смартфон. Мужчина положил себе в карман телефон и после покупки продуктов, покинул магазин. Обнаружив пропажу, потерпевшая обратилась в полицию.

Похищенное изъято и возвращено владелице.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкции которой предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.