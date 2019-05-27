Жительница Якутии заключила фиктивный брак с иностранцем

По материалам проверки Управления по вопросам миграции МВД по Республике Саха (Якутия) расторгнут фиктивный брак между 44–летней местной жительницей и гражданином Республики Таджикистан.

В октябре 2018 года в адрес Управления по вопросам миграции с заявлением о выдаче разрешения на временное проживание в Российской Федерации обратился 29-летний иностранный гражданин, который вместе с документами представил свидетельство о заключении брака с 44-летней жительницей Усть-Алданского района.

В ходе проверки установлено, что с момента заключения брака супруги вместе не проживали, совместного хозяйства не вели. В ходе объяснения гражданка пояснила, что заключила фиктивный брак с гражданином Республики Таджикистан без намерения создать семью, а с целью получения иностранцем разрешения на временное проживание, в дальнейшем и гражданства Российской Федерации.

На основании материалов проверки в марте 2019 года Якутский городской суд признал недействительным данный брак, аннулировав запись акта гражданского состояния.

Согласно вступившего в законную силу судебного акта, иностранному гражданину предписано покинуть территорию Российской Федерации.

Обращаем внимание, что при заключении фиктивного брака российские граждане не всегда в полной мере осознают правовые последствия подобных действий, поскольку после заключения брака иностранный гражданин имеет право претендовать и на имущество другого супруга.

Для иностранных граждан заключение фиктивного брака с гражданином Российской Федерации не является абсолютной гарантией приобретения в дальнейшем гражданства Российской Федерации и получения документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации. Поскольку в случае признания брака фиктивным может повлечь отмену решения о приеме в гражданство Российской Федерации.

Управление по вопросам миграции МВД по Республике Саха (якутия) предупреждает граждан об уголовной ответственности предусмотренной ч.1 ст.322.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Организация незаконной миграции, а именно незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.