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20 марта 2019, 12:47
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Жительница Якутии пожаловалась в прокуратуру на больницу

Прокуратура города Нерюнгри по обращению местной жительницы о не обеспечении ее  бесплатным детским питанием провела проверку в ГБУ Республики Саха (Якутия) «Чульманская городская больница».

Право на обеспечение полноценным  питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до 3 лет, по заключению врачей закреплено ст. 52 Федерального закона от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», ст. 23 Закона Республики Саха (Якутия) от 19.05.1993 «Об охране здоровья населения в Республике Саха (Якутия)».

В нарушение требований вышеназванного законодательства, а также иных нормативных актов,  учреждением здравоохранения ребенок заявительницы бесплатным детским питанием в должном объеме не обеспечен.

По выявленным нарушениям прокуратура города  внесла представление, по результатам рассмотрения которого женщине детское питание для кормления малолетнего ребенка  выдано в полном объеме.

Источник: Пресс-служба прокуратуры республики.
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