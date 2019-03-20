Жительница Якутии пожаловалась в прокуратуру на больницу

Прокуратура города Нерюнгри по обращению местной жительницы о не обеспечении ее бесплатным детским питанием провела проверку в ГБУ Республики Саха (Якутия) «Чульманская городская больница».

Право на обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до 3 лет, по заключению врачей закреплено ст. 52 Федерального закона от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», ст. 23 Закона Республики Саха (Якутия) от 19.05.1993 «Об охране здоровья населения в Республике Саха (Якутия)».

В нарушение требований вышеназванного законодательства, а также иных нормативных актов, учреждением здравоохранения ребенок заявительницы бесплатным детским питанием в должном объеме не обеспечен.

По выявленным нарушениям прокуратура города внесла представление, по результатам рассмотрения которого женщине детское питание для кормления малолетнего ребенка выдано в полном объеме.