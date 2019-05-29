Жительница Якутии наступила на те же грабли

Прокурор Оленекского района утвердил обвинительный акт по уголовному делу в отношении 42-летней местной жительницы. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст.171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей продукции, если это деяние совершено неоднократно).

По версии дознания, обвиняемая, не имея лицензии на реализацию алкогольной продукции, будучи ранее привлеченной к административной ответственности по ч.2.1 ст.14.16 КоАП РФ за розничную продажу алкогольной продукции несовершеннолетнему, в феврале 2019 года вновь организовала розничную продажу алкогольной продукции в с. Оленек.

Для этих целей обвиняемая приобрела 5 емкостей с жидкостью, содержащей 97% спирт, общим объемом 25 литров. Впоследствии самостоятельно разбавляя данный спирт водой, с целью извлечения незаконной прибыли, умышленно реализовывала данную спиртосодержащую продукцию населению из собственного жилого помещения.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу.

Обвиняемой грозит штраф в размере до восьмидесяти тысяч рублей либо исправительные работы на срок до одного года.