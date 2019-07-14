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Жительница Алдана отметила вековой юбилей

Сегодня исполнилось 100 лет жительнице Алдана Ольге Алексеевне Стриковой. Датой ее рождения, согласно данным паспорта, является 13 июля 1919 года. И фактически 90 лет она живет на Алданской земле — сюда вместе с мамой и сестрами Ольга Алексеевна пришла в 20-х годах прошлого века. Работать начала в возрасте 11 лет – пропалывала колхозные огороды во время школьных каникул. С начала 40-х на протяжении сорока лет трудилась в АП «АЯМтранс» — на автозаправочной станции, кладовщиком, диспетчером, нарядчиком.

Во время войны, когда большинство мужчин были призваны на фронт, вместе с другими алданочками занималась заготовкой дров для жизнеобеспечения предприятий и учреждений района, участвовала в очистке от векового леса участка под будущую взлетную полосу. 

Выйдя на пенсию, продолжала трудиться – в профилактории автопредприятия. Всегда быстрая, живая, вечно в движении – так вспоминают о ней ее коллеги. И до недавнего времени Ольга Алексеевна вела довольно активный для своих почтенных лет образ жизни: даже в возрасте за 90 была частым гостем различных городских мероприятий, пешком ходила в поликлинику и в редакцию газеты за любимой «Алданкой», поддерживала порядок в доме. А лучшим средством от болезней считала пребывание на свежем воздухе. Последние несколько лет, увы, здоровье уже не позволяет ей выходить из дома. Тем не менее, Ольга Алексеевна старается быть в курсе событий, происходящих в мире, она по сей день может искрометно пошутить, у нее прекрасная память и недюжинная сила духа. Вниманием Ольга Алексеевна не обделена: о ней чутко заботятся сотрудники отделения социального обслуживания на дому УСЗН по Алданскому району, часто навещают староалданку члены районной ветеранской организации, бывшие коллеги.

В администрации МО «Алданский район» сегодня состоялось чествование юбиляра. Глава района Северин Поздняков зачитал приветственный адрес от Президента РФ Владимира Путина, вручил Ольге Алексеевне Почетный знак долгожителя Республики Саха (Якутия) «Уйэ Саас». Поздравляя долгожителя, Северин Николаевич подчеркнул ее неоценимый вклад в развитие Алданского района, в воспитание подрастающего поколения. Ольга Алексеевна в день векового юбилея принимала поздравления и подарки от главы города Александра Бугая, Совета ветеранов войны и труда и ветеранов АП «АЯМтранс», Управления социальной защиты населения, а также от АО «Полюс Алдан». 

Источник: Пресс-служба Алданского района.
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