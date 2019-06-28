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Жители Зырянки пожаловались на «Сбербанк»

Жители поселка Зырянка на встрече с депутатом Государственной Думы РФ Галиной ДАНЧИКОВОЙ, избранной от партии «Единая Россия», поставили вопрос о неудовлетворительной работе филиала Сбербанка РФ. На днях поступил ответ от руководителя финансовой организации. Александр АБРАМКИН  поблагодарил депутата за оперативное реагирование на проблемы банковского сектора.

Жители жаловались, что в отделении «Сбербанка» Зырянки постоянные очереди, не работают банкоматы. Клиенты банка не  могут своевременно погасить кредиты, оплатить коммунальные услуги, осуществить другие платежи в срок и купить за наличку продукты.

С такой проблемой к парламентарию нередко обращается население разных поселений Якутии. Галина Данчикова не оставляет без внимания ни одну жалобу. В мае депутат обратилась к Председателю Байкальского банка ПАО “Сбербанк” Александру  Абрамкину.

В эти дни поступил ответ от руководителя финансовой организации. Александр Абрамкин поблагодарил депутата за оперативное реагирование на проблемы банковского сектора.

В письме сообщается:

«В работе самого отделения Якутского ГОСБ № 8603/0174 п.Зырянка и бесперебойного обслуживания банкоматов имелись определенные проблемы из-за существующих вакансий. Направлено письмо главе МО п. Зырянка и в Центр занятости населения о содействии в поиске квалифицированных специалистов. Для обеспечения бесперебойной работы подразделения в Зырянку был командирован сотрудник из г.Якутска. Кандидат на должность старшего менеджера по обслуживанию в настоящее время проходит  обучение. С 17.06.2019 г. офис банка в Зырянке должен функционировать в штатном режиме.

С этого времени два устройства самообслуживания — банкомат и  информационно-платежный терминал должны работать стабильно. Низкая  скорость операций объясняется  соответствующей пропускной способностью каналов связи в Зырянке. Нужно, чтобы они  работали  со скоростью не ниже 128 кб/с. При содействии в модернизации и повышении качества мобильной связи в поселке, Сбербанк готов рассмотреть возможность расширения альтернативных каналов  и  обучения по их использованию.

Ремонт и реконструкция в офисе банка в п.Зырянка Верхнеколымского района запланирован на 3 квартал 2019 года.

Уважаемая Галина Иннокентьевна, выражаем Вам признательность за внимание к вопросам организации работы подразделений Банка в удаленных населенных пунктах Якутии».

Источник: Пресс-служба ЯРО ВПП «Единая Россия».
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