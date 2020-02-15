Жители Жатая положительно оценили работу правительства за 2019 год

В городском округе «Жатай» 14 февраля прошёл традиционный отчёт исполнительных органов государственной власти Якутии по итогам деятельности за 2019 год.

Правительственную группу возглавил первый вице-премьер Алексей СТРУЧКОВ. Он представил жителям посёлка Жатай подробный отчёт об итогах социально-экономического развития республики и рассказал об основных задачах, стоящих перед правительством в 2020 году. Отдельное внимание было уделено решению вопросов, которые жители посёлка поднимали в рамках прошлогоднего отчёта.

Алексей Стручков сообщил, что по итогам прошлогоднего отчёта в Жатае в сводный протокол было включено 19 вопросов, из них в адрес правительства – 15, в адрес местных органов власти – 4.

Первый вице-премьер Якутии отметил, что в 2019 году в Жатае был введен в эксплуатацию плавательный бассейн «Олимпия».

Также в прошлом году был проведён ремонт здания общежития Жатайского техникума. Что касается строительства нового здания Детской школы искусств, Алексей Стручков отметил, что в настоящее время начаты работы по привязке проектно-сметной документации школы искусств, построенного в с. Амга. В первом полугодии текущего года ожидается получение положительного заключения госэкспертизы.

Кроме того, в рамках прошлогодней отчётной кампании жители посёлка активно ставили вопрос в сфере здравоохранения. Так, в 2019 году в зоне обслуживания городского округа «Жатай» были закреплены 2 врачебные бригады скорой медицинской помощи. В текущем году по ул. Матросова, 7, будет развернут пункт медицинского освидетельствования.

За два предыдущих года в 10-ти многоквартирных домах проведён капитальный ремонт на общую сумму около 10 млн. рублей. В текущем году капремонт запланирован в ещё трех многоквартирных домах. В целом в Жатае по региональной программе предусматривается проведение капремонта в 50 многоквартирных домах.

В этом году жители Жатая подняли вопросы, связанные с проведением в многоквартирных домах ремонта газовых оборудований, обеспечением лекарственными средствами, оснащением посёлковой больницы современным медицинским оборудованием, также вопросы строительства социальных объектов.

Директор СОШ№1 подняла вопрос строительства новой третьей общеобразовательной школы, так как количество семей с детьми школьного возраста с каждым годом увеличивается. На что был дан ответ, что строительство новой школы в посёлке Жатай включено в государственную программу развития образования на период до 2026 года. В планах начало строительства школы в Жатае запланировано в 2025 году.

Также жителей городского округа «Жатай» интересовали вопросы трудоустройства людей, развития посёлка и приоритетных инвестиционных проектов, транспортного обеспечения, благоустройства и реконструкции улично-дорожной сети, освещение участков региональной автомобильной дороги «Нам».

По всем прозвучавшим вопросам, первый вице-премьер Якутии и члены кабмина дали жителям посёлка исчерпывающие ответы и разъяснения. Все вопросы были запротоколированы для учёта в дальнейшей работе правительства и муниципального образования.

По итогам встречи жители городского округа «Жатай» положительно оценили работу правительства за 2019 год.

Первый вице-премьер Алексей Стручков отметил, что за последние годы в городском округе «Жатай» отчёты правительства проходят в более спокойной обстановке, прежде всего, это связано с позитивными изменениями в социальной сфере. «Люди видят конкретные позитивные изменения и в части повышения оплаты труда в бюджетной сфере, улучшения качества медицинского и социального обслуживания, ремонта дорог, строительства социальных объектов, переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Конечно же, все эти позитивные моменты меняют жизнь людей и влияют на градус общения населения с правительством», — прокомментировал по итогам отчётной кампании Алексей Стручков.