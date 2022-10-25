Жители Залога бьют тревогу по «пропавшей» автобусной остановке

Якутское отделение ОНФ обратилось в прокуратуру по «пропавшей» автобусной остановке на улице Тимирязева.

В якутское отделение ОНФ в Якутии обратились жители Залога, которые в результате реконструкции улицы Тимирязева остались без автобусной остановки.

Пока шли работы по капитальному ремонту Тимирязева, жители не знали, что по проекту у них убирают автобусную остановку, которая стояла у них не один десяток лет. Узнали об этом буквально за месяц до сдачи работ. Отметим, что на перекрестке Байкалова-Тимирязева в основном расположены двухэтажные деревянные дома и частный сектор.

По нормативу, расстояние между автобусными остановками в черте населенного пункта должно составлять не более 400-600 метров, а по итогу разрыв на улице Тимирязева в настоящее время составляет 1,2 километра. Учитывая суровые климатические условия, данный факт не способствует благополучию и здоровью населения.

После обращения жителей Залога активисты ОНФ в Якутии совместно с сотрудниками МКУ «Главстрой», которое является заказчиком работ, выехали на местность.

По словам представителей мэрии Якутска, «проект реконструкции Тимирязева не предусматривает автобусную остановку, так как она не соответствует нормативам — на месте, где она раньше стояла, плохие грунты, к этому добавляется близкое расположение к перекрестку». Сейчас дорога приведена в соответствие.

«В итоге, все сделано по закону, но в ущерб людям. Проект реконструкции улицы Тимирязева — яркий пример работы бездушной системы, которая не принимает в расчет нужды простых жителей, — подытожил руководитель регионального исполкома ОНФ в Якутии Валерий Лютый. — Со своей стороны мы планируем провести полную проверку проекта и проделанных работ согласно нормативам. Кроме того, направлено обращение в прокуратуру для проверки соблюдения нормативов в части расстояния между автобусными остановками».