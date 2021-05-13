Жители якутского села славно потрудились, чтобы отдохнуть… за чужой счет

В ходе реализации оперативной информации полицейскими ОМВД России по Амгинскому району выявлена кража рулона сена у жителя села. По итогам оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемых. Ими оказались 56-летний и 57-летний мужчины.

Подозреваемые пояснили, что присмотрели на территории частного дома рулон сена и решили его похитить для дальнейшего сбыта. Улучив момент, когда вечером хозяина не было дома, подозреваемые вывезли на тракторе стог сена весом 400 кг. Похищенное сено они сбыли за 1 500 рублей. На вырученные деньги злоумышленники приобрели три бутылки водки, которые в ту же ночь распили.

Похищенное изъято и возвращено 62-летнему потерпевшему. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы.