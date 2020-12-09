Жители якутского села добились своего

К столетию автономии ЯАССР в селе Черкех Таттинского улуса построят культурный центр. Инициатива депутата от Таттинско-Томпонского регионального избирательного округа Якова Ефимова была поддержана парламентариями и главой Якутии, строительство будет включено в инвестпрограмму. Напомним, что сельский клуб сгорел в 2016 году. Яков Ефимов в комментарии ЯСИА рассказал, что жители района благодарят главу и правительство республики за поддержку строительства.

На расширенном заседании комитета по бюджету поправка народных депутатов Якова Ефимова, Михаила Гуляева, Павла Пинигина, Феодосии Габышевой и Семена Никитина по строительству культурного центра в селе Черкех Таттинского улуса была поддержана парламентариями, как и главой Якутии Айсеном Николаевым и правительством республики. Возведение объекта пройдет в рамках мероприятий к столетию Якутской АССР в 2022 году.

«Вопрос стоит давно. Как сельский клуб сгорел в 2016 году, население просило, чтобы у них появился дом культуры. Администрация и активисты своими средствами, а также спонсоров, подготовили проект, который прошел экспертизу, сметная часть на госэкспертизе, до Нового года она должна пройти. Нас поддержали коллеги депутаты, глава Якутии Айсен Николаев дал поручение правительству включить в бюджет инвестпрограммы 2021 года. При первой корректировке бюджета он в нем появится. Жители Таттинского улуса, села Черкех благодарят Айсена Сергеевича за огромную поддержку, за поручение, чтобы объект закончили в 2022 году — к 100-летию образования якутской автономии. Также я встречался с председателем правительства Якутии Андреем Тарасенко, который также выразил поддержку в комплексном развитии улуса, он планирует выезд в Таттинский улус в январе, где будут приняты практические решения вопроса», — отметил Яков Ефимов.

Он рассказал, что благодаря руководству республики бюджет следующего года был принят с достаточно большим увеличением. Если в ходе первого пленарного заседания Ил Тумэна прогнозный показатель бюджета 2021 года составлял 199 млрд рублей, то по итогам проведенных работ с федеральным центром и принятию отдельных нормативных правовых актов, ко второму чтению его размер увеличился до 225 млрд рублей.

«Бюджет 2020 года, несмотря на ситуацию с пандемией, реализуется в полном объеме. Мы на прошлой сессии парламента рассмотрели корректировку бюджета. Стоит отметить, что с финансированием для борьбы с пандемией правительство республики хорошо справляется, даже увеличили объем, что наиболее важно для сегодняшних реалий, также были доведены субсидии. По бюджету 2021 года было активное обсуждение. Комитет по строительству, ЖКХ и энергетике рассмотрел вопросы по промышленности, жилищно-хозяйственному комплексу, энергетике, инвестиционной программе, социальным направлениям и другим вопросам. Отмечу, что руководство республики в лице главы Айсена Николаева и правительства провели серьезную работу за последние месяцы по привлечению средств из федерального центра. Приведу простой пример по инвестиционной программе. Если на 2021, 2022, 2023 годы ее объем предварительно составляет 96 млрд рублей, то из них 62 млрд рублей из федерального бюджета, а 34 млрд — из республиканского, это огромные суммы. Поэтому деятельность руководства республики оцениваю положительно», — рассказал Яков Ефимов.