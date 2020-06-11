Жители Якутска завезли коронавирус в Верхневилюйский и Таттинский улусы

По данным Управления Роспотребнадзора по РС (Я) на 11 июня в республике зарегистрировано 2 822 подтверждённых случая COVID-19. За прошедшие сутки выявлено 69 новых случаев, из них по городу Якутску — 57, в Мирнинском районе — 6, в Таттинском улусе — 3, Верхневилюйском улусе – 2, Намском улусе – 1. Об этом в ходе традиционного брифинга сообщила вице-премьер правительства Якутии, заместитель руководителя Республиканского оперативного штаба Ольга БАЛАБКИНА.

Особое внимание она обратила на процедуру занесения количества заболевших лиц в общереспубликанскую базу данных. Ольга Балабкина пояснила, что с начала установления предварительно положительных анализов на коронавирусную инфекцию в районах и населённых пунктах оперативными службами начинает разворачиваться активная работа по оформлению таких лиц в инфекционные и провизорные отделения, определению круга контактов, предписанию соблюдения режима самоизоляции. Эти события по датам приходятся на более ранние сроки, нежели, когда анализы окончательно подтверждаются и заболевший заносится в общереспубликанскую базу данных.

«Республиканский оперативный штаб даёт информацию только тогда, когда в базу данных заносится конкретная информация о заболевших гражданах. Поэтому, когда районы дают информацию по количеству заболевших и инфицированных у нас не возникает с ними разногласий. Я не соглашусь с тем, что с нашей стороны информация запаздывает, потому что мы даем общую информацию по республике на определенную конкретную дату, когда случаи заболевания фиксируются в базе данных», — отметила Ольга Валерьевна.

В настоящее время в поле зрения Республиканского оперативного штаба находится Мирнинский район. С 10 июня в районе находится оперативная бригада Минздрава Якутии для оказания медицинской помощи больным. Сегодня на месте отрабатываются мероприятия по локализации очагов заражения, возникшие от контактов жителей города Мирного. Эпидемиологическое расследование продолжается, определяется круг контактных лиц, проводится тестирование на выявление инфекции, заболевшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Случаи заражения в Верхневилюйском улусе связаны с внутрисемейными контактами. В одно из отдалённых сел прибыли гости из города Якутска. Улусным оперативным штабом на территории этого села введены ограничительные меры по соблюдению всех санитарно-эпидемиологических норм и требований.

В одном из отдаленных сёл Таттинского улуса также выявлен завозной случай инфицирования.

«Ещё раз обращаю внимание жителей республики на том, что необходимо более внимательно относится к соблюдению мер безопасности, когда вы выезжаете в гости к родственникам в улусы и районы республики, а также когда встречаете гостей. Это необходимо, чтобы обезопасить не только своё здоровье, но и здоровье своих родных и близких, здоровье своих односельчан», — подчеркнула Ольга Балабкина.

По городу Якутску характерны разрозненные контакты. Также определённое беспокойство по количеству заболевших вызывают с. Хатассы и городской округ «Жатай». Жители этих муниципалитетов должны неукоснительно соблюдать все санитарно-противоэпидемиологические меры.

Также Ольга Балабкина отметила, что на сегодняшний день в целом по республике выздоровело 1589 человек. Что является позитивным моментом и большой победой наших врачей.

«Лето это пора, когда дети выходят на улицы, едут в районы. Сегодня амбулаторное лечение проходят 226 ребятишек. Родители этих детей должны следить, чтобы они не нарушали режима амбулаторного лечения, так как они являются переносчиками инфекции и имеют большой круг контактов, которые в последующем очень трудно установить», — резюмировала Ольга Балабкина.