30.05.2022
17:32
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Якутск

Замечено стадо коз — Якутск продолжает удивлять

А вот такого мы вообще не ожидали увидеть!

Вчера — коровы, а сегодня — козы.

Жители Якутска заметили стадо коз, которые свободно гуляют по улицам города — сообщает телеграм-канал Yakutsk News.

Фото: https://t.me/yakutsk_newss
Источник: https://t.me/yakutsk_newss

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