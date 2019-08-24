24.08.2019
23:07
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Якутск

Жители Якутска возмущены состоянием дорог

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Пишут наши читатели: @irina_step120 🤬😡я живу в поселке Газовиков. Пусть у нас была неидеальная дорога НО БЫЛА.🤯А теперь это толи военная дорога жизни толи просто направление.А начиналось так все красиво и радужно .Нам в поселке решили положить новый хороший асфальт ,вот старый убрали,поставили всеми любимые бордюры и вуаля все на этом. Но это еще пол беды.Нам заузили дорогу(хотя можно было уже убрать эти ужасные ларьки и сделать там тротуар для пешеходов) а чтобы больше экстрима было оставили торчать арматуру из дороги в некоторых местах и переконали её и так что теперь по утрам и вечерам при выезде из поселка у нас веселуха . НО ☝️скоро будет еще веселее потому что начнется школа и детский сад у детей.А это дополнительный поток машин в поселок.
Так вот хочется спросить так когда же у нас появится новая дорога.Зимой⛷💬.Сейчас кроме грязи и кучи неудобств мы ничего хорошего в этом не видим#плохаядорога#поселокГазавиков#якутск#ykt14#саха#yakutia
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#sakhalife#якутск#ремонтдороги#мэрияякутска#сарданаавксентьева#чудомэр#всерешаетчеловек

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