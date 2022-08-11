Жители Якутска в предвкушении🤩: на проспекте Ленина кладут асфальт!

Ваууу! Красота буолан эрэр эбит! На проспекте Ленина идет асфальтирование дороги и велодорожки. Осталось совсем немного. Якутяне с нетерпением предвкушают обновленный проспект Ленина в Якутске, публикуя фото в соцсеитях. Фото и видео: vadim.skryabin, _kopyriny опубликовал тгк Yakutsk News

Фото: тгк Yakutsk News Источник: тгк Yakutsk News

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