Жители Якутска в погоне за «легкими деньгами» потеряли более 3 миллионов!

Трое жителей г. Якутска перевели мошенникам более 3,9 миллионов рублей. Очередными доверчивыми жертвами аферистов стали один мужчина и двое женщин.

31-летняя продавщица выставила объявление о продаже шкафа-купе на одном популярном сайте бесплатных объявлений. Вскоре с ней связался потенциальный покупатель. Он попросил продиктовать номер и срок действия карты, а также смс-коды якобы для оплаты товара. Женщина поверила и сообщила незнакомому все запрашиваемые данные. После чего с её банковских счетов были похищены 750 тысяч рублей, которые потерпевшая копила в течение нескольких лет.

А 61-летний пенсионер и 55-летняя врач-офтальмолог в общей сумме потеряли более 3,1 миллионов рублей, желая заработать на инвестициях. В первом случае пенсионера заинтересовало размещенное в интернете объявление о возможности дополнительного заработка на инвестициях «Газпром». Мужчина указал свои личные данные, после чего ему позвонил «менеджер». По указанию мошенника он оформил кредит и перечислил на открытый лицевой счет. Однако с выводом средств у мужчины возникли проблемы. Когда он решил получить прибыль, консультанты перестали отвечать на звонки.

Аналогичная ситуация произошла с 55-летней женщиной, которая вложила 2 миллиона рублей с целью заработка, а вывести их уже не смогла. Началось всё с того, что она увидела рекламу «Газпром инвест», перешла по ссылке и оставила заявку. Вскоре с ней связался аналитик компании и предложил заработок, не выходя из дома. Он убедил её оформить кредит, и в течение нескольких дней женщина пополнила свой «инвестиционный счет» на 500 тысяч и 400 тысяч рублей. Со слов потерпевшей, «брокерская платформа» показывала баланс средств на счету, «прогноз» и «получаемую» прибыль. Общение с «брокером» шло до тех пор, пока она не решила вывести вложенные средства. Тогда ей сообщили, что произошла блокировка средств, и необходимо внести еще 1 млн 100 тысяч рублей. Желая получить денежные средства, женщина перечислила на различные счета недостающую сумму, однако, обещанной прибыли так и не увидела.

Уважаемые якутяне, проявляйте бдительность! Не переводите деньги незнакомцам! Остерегайтесь различных сомнительных инвестиционных проектов, брокерских организаций. Не переходите по неизвестным ссылкам и не регистрируйтесь на подозрительных сайтах.