Жители Якутска смогут оплатить все услуги ЖКХ на одном портале e-yakutia.ru

Сервис «Объединенный платежный документ» готовится к опытной эксплуатации

Цифровой сервис «Объединенный платежный документ» (ОПД) готовится к запуску в опытную эксплуатацию. Жителям Якутска сервис будет доступен в июле на региональном портале государственных и муниципальных услуг – e-yakutia.ru. Об этом 19 апреля сказал министр ЖКХ и энергетики Якутии Вячеслав Емельянов на совещании у председателя правительства Республики Саха (Якутия) Андрея Тарасенко.

С 1 мая сервис «Объединённый платежный документ» будет протестирован проектным офисом и фокусной группой. Сервис позволят жителям республики оплачивать все жилищно-коммунальные услуги в одном месте.

Как отметили участники совещания, на сегодня ведется активная и плотная работа по формированию эталонной базы данных для осуществления корректных начислений и платы жилищно-коммунальных услуг. Достигнуты договоренности с управлением Росреестром и МВД по республике по выгрузке первичной адресной информации.

Премьер республики Андрей Тарасенко поручил завершить оптимизацию пользовательского функционала интерфейса РПГУ с дополнительным функционалом и приступить к тестированию ОПД экспериментальной группой лиц из состава проектного офиса, устранить расхождения по параметрам адресной информации для формирования эталонной базы, провести информационно-разъяснительную работу о возможностях сервиса и старте его работы.

Напомним, что агрегатором ОПД выступает ООО «ЯПК «Платежи», с которым обеспечено взаимодействие всех платежных агентов, такими как Почта России, ФГС Город и большинством крупных банков. Работа над реализацией сервиса ОПД ведется Министерством ЖКХ и энергетики РС (Я) совместно с Министерством инноваций, АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО, ГАУ РС (Я) «Центр ЖКХ и энергоэффективности» и ГБУ РС (Я) «Республиканский центр инфокоммуникационных технологий».

По поручению главы республики Айсена Николаева в рамках цифровой трансформации до 2024 года пилотный проект объединённого платёжного документа должен заработать по всей республике.