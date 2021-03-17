Жители Якутска расплачивались поддельными купюрами в магазинах

Им вынесли приговор.

В суде установлено, что обвиняемые Г., ранее судимый за совершение разбойных нападений, и Р., ранее неоднократно судимый за хранение наркотиков и кражи, в сентябре 2018 года с помощью приложения «Telegram» приобрели поддельные купюры Центробанка достоинством 5000 рублей в количестве не менее 70 штук, и в период с сентября по ноябрь 2018 года расплачивались ими в магазинах города Якутска и поселка Жатай, сбыв тем самым более 30 поддельных купюр.

Преступление не было доведено до конца и они не успели сбыть все поддельные купюры, поскольку их действия были пресечены правоохранительными органами.

По результатам рассмотрения уголовного дела суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил Г. и Р. по ч. 3 ст. 30 — ч. 1 ст. 186 УК РФ (покушение на хранение в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка РФ) к реальному лишению свободы сроком на 1 год 10 месяцев и 1 год 6 месяцев соответственно с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.