Жители Якутска проводили зиму

Горожане и гости столицы Якутии 27 марта провели выходной день на общегородском празднике «Якутск, встречай весну!». Масштабное народное гулянье развернулось на Комсомольской площади и в городском Парке культуры и отдыха. Окружная администрация города Якутска приготовила для зрителей обширную концертно-развлекательную и спортивную программы.

С главной сцены с праздником проводов зимы собравшихся поздравили глава города Якутска Евгений ГРИГОРЬЕВ и председатель Якутской городской Думы Альберт СЕМЕНОВ.

Глава Якутска Евгений Григорьев отметил важность массовых мероприятий. «Народные гулянья должны проходить как сегодня, когда мы все вместе собрались и дружно встречаем красавицу-весну. Хочу отметить, что в эти выходные в нашем городе прошли и другие масштабные мероприятия, такие как «Лыжня России» и молодежный фестиваль «Muus uStar», которые показали, что жизнь в нашем городе движется вперёд», — сказал Евгений Григорьев.

От имени Якутской городской Думы и от себя лично жителей и гостей Якутска с праздником весны поздравил председатель Гордумы Альберт Семенов.

«В связи с отменой ряда ограничительных мер, в эту отличную погоду мы сегодня можем встретиться вживую, общаться, веселиться, праздновать этот прекрасный праздник. Желаю всем крепкого здоровья, хорошего настроения, искренних улыбок», — сказал Альберт Семенов.

По традиции в день проводов зимы начал свою работу Центральный парк культуры и отдыха.

Окружная администрация г. Якутска организовала на Комсомольской площади многочисленные площадки, каждый желающий смог посмотреть концертные выступления творческих коллективов, потанцевать, попытать свои силы, ловкость и меткость. Горожане и гости приняли участие в различных спортивных конкурсах. Победителей ждут ценные призы и подарки.

Народные гулянья продлились до 18.00 ч.