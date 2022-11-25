25.11.2022
17:45
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Общество

Жители Якутска просят сменить название бара

Окружная администрация Якутска по жалобе жителя проверила бар «Koka-in» и рекомендовала сменить название, передает ЦУР Якутии.

Житель Якутска пожаловался в приложении «Госуслуги. Решаем вместе», что в ТЦ «Богатырь» большое количество баров и «пивнушек».

«Рядом школа и детские садики. Неуместно, когда в одном маленьком ТЦ работает три ночных бара с алкогольной продукцией, магазин сигарет и один алкомаркет. Также на здании размещена большая вывеска с названием бара «Koka-in». По-моему, это пропаганда наркотиков», — пожаловался гражданин.

ЦУР Якутии зафиксировал жалобу и направил в управу Губинского округа. В управе отметили, что объект полностью законный, так как не подпадает под ограничения постановления мэрии №118.

«Тем не менее, в отношении названия бара «Кока-in» направлена рекомендация о смене названия объекта», — сказали в управе.

Через приложение «Госуслуги. Решаем вместе» вы можете пожаловаться на любую беспокоящую вас проблему и она будет оперативно рассмотрена властями.

Фото: пресс-службы
Источник: ЦУР Якутии

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