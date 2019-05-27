Жители Якутска останутся без горячей воды из-за испытаний на ЯТЭЦ

В периоды с 28 по 30 мая и с 4 по 6 июня 2019 года будут проводиться гидравлические испытания тепловых сетей давлением 20 атмосфер.

Всем потребителям тепловой энергии необходимо обеспечить надежное отключение систем теплоснабжения, не приближаться к трубопроводам и не производить работ на тепловых сетях.

На период испытаний будет осуществлено кратковременное прекращение горячего водоснабжения. Проведение гидравлических испытаний запланировано на протяжении 472 км тепловых сетей, для выявления и своевременной ликвидации дефектов.

По завершении гидравлических испытаний начнется подготовка тепловых сетей к новому отопительному сезону. Предстоит осуществить капитальный ремонт трубопроводов, тепловых пунктов, сетей горячего и холодного водоснабжения, произвести замену тепловых сетей и оборудования котельных.