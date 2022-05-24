Жители Якутска назвали условия, при которых откажутся от личного авто

Пробки на дорогах — частая проблема, на которую жалуются жители столицы республики. ЦУР Якутии провел исследование-опрос, при каких условиях горожане перестанут пользоваться личным автомобилем и начнут ходить пешком на короткие расстояния.

Абсолютное большинство респондентов согласились бы больше передвигаться по городу пешком при наличии обустроенных, удобных тротуаров – 87%. Только 10% опрошенных ответили отказом. Остальные затруднились ответить.

Преобладающее большинство респондентов также готовы больше передвигаться по городу на велосипедах или самокатах при наличии безопасных велодорожек – 72%. Не стали бы делать это 22% участников опроса, затруднились ответить 6%.

Как показало исследование, на собственном автомобиле передвигается 41% жителей Якутска. Преимущественно пешком ходит 31% горожан, автобусами пользуются 39%.

Опрос проведен с 16 и 17 мая с привлечением 400 пользователей соцсетей из Якутска.