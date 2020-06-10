Жители Якутска могут приобрести газовое оборудование дистанционно

АО «Сахатранснефтегаз» сообщает о том, что начал дистанционную работу официальный магазин компании «ГазСтандарт». Теперь получить консультацию специалиста по газовому и отопительному оборудованию с гарантией можно онлайн.

Самоизоляция – не повод откладывать покупку важных материалов для строительства дома и запуска отопительного оборудования.

В магазине «ГазСтандарт» представлен широкий выбор энергонезависимых напольных и парапетных газовых котлов ЛЕМАКС и АТОН, также импортных котлов фирм BAXI, RINNAI, NAVIEN, IMMERGAS и ARISTON.

Кроме того, здесь можно приобрести оборудование для обеспечения надежного и бесперебойного обеспечения электроэнергии для энергозависимых котлов: стабилизаторы, источники бесперебойного питания, устройства защиты от импульсных перенапряжений. А также необходимые комплектующие для проведения внутренних работ по газификации: счетчики, краны, термозапорные клапаны, сигнализаторы и др.

Все товары сертифицированы, предоставляется гарантия от заводов-изготовителей.

Страница магазина «ГазСтандарт» в Instagram – www.instagram.com/gas.standart.yakutsk/.

Покупатели могут задать все интересующие вопросы удобными способами: по телефону +7(4112)46-00-12, по WhatsApp +7915-359-88-88, через Директ Instagram и электронную почту Gasstandart@gmail.com.

Адрес: Петра Алексеева, 64. Режим работы: пн-пт с 08:00 до 17:00. Доступен самовывоз и доставка.