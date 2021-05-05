05.05.2021
17:33
92

Культура

Жители Якутска могут принять участие в межМузейном квесте

3 мая в Якутске стартовал очередной межМузейный (и даже межРегиональный) квест «Полярная звезда»!

Участником может стать любой житель Якутска или гость города, успевающий попасть в точки квеста до 15 мая. 

Квест проводится в музеях:

— Исторический парк «Россия – Моя история»

— Якутский музей им. Ем.Ярославского 

— Музей музыки и фольклора

— Музей и Центр хомуса народов мира

— Литературный музей (включая мемориальный дом П.Ойунского) 

— Музей-ледокол «Красин» 

Генеральным спонсором интеллектуальных игр стал знаменитый музей-ледокол «Красин» — победитель квеста получает возможность прожить в каюте ледокола в Петербурге, на набережной лейтенанта Шмидта, три ночи в течение этого года! Кроме того, ВСЕ участники квеста получат открытки из почтового ящика ледокола с символикой музея, а также сувениры от музеев нашего города. 

Квест проходит в рамках проекта «Школа драматургов Арктики», поэтому задания связаны с литературой наших писателей, с прозой и поэзией об Арктике и освоении Севера, с героями, прославленными в романах и повестях.  

Для участия в квесте отправьте ватсаппом заявку с названием команды на номер 89963165854. В ответ вам придет файл pdf с вопросами, ответы на которые можно найти в перечисленных музеях (ответ по экспозиции «Красина» ищите на сайте музея). В файле будут указаны часы и дни  работы музеев. 

Участие в квесте по входным билетам в музеи. Выполнив все задания в файле, отправьте ответ целиком на тот же номер до 18 часов 14 мая. 

Победители будут объявлены на празднике «Ночь музеев» 15 мая в Историческом парке на прямом включении с ледокола «Красин»!

Проведите выходные с пользой — изучайте историю и литературу через игру, исследуйте город, познавайте! Всем удачи!

Фото: МК "Моя история"
Источник: МК "Моя история"
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх