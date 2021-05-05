Жители Якутска могут принять участие в межМузейном квесте

3 мая в Якутске стартовал очередной межМузейный (и даже межРегиональный) квест «Полярная звезда»!

Участником может стать любой житель Якутска или гость города, успевающий попасть в точки квеста до 15 мая.

Квест проводится в музеях:

— Исторический парк «Россия – Моя история»

— Якутский музей им. Ем.Ярославского

— Музей музыки и фольклора

— Музей и Центр хомуса народов мира

— Литературный музей (включая мемориальный дом П.Ойунского)

— Музей-ледокол «Красин»

Генеральным спонсором интеллектуальных игр стал знаменитый музей-ледокол «Красин» — победитель квеста получает возможность прожить в каюте ледокола в Петербурге, на набережной лейтенанта Шмидта, три ночи в течение этого года! Кроме того, ВСЕ участники квеста получат открытки из почтового ящика ледокола с символикой музея, а также сувениры от музеев нашего города.

Квест проходит в рамках проекта «Школа драматургов Арктики», поэтому задания связаны с литературой наших писателей, с прозой и поэзией об Арктике и освоении Севера, с героями, прославленными в романах и повестях.

Для участия в квесте отправьте ватсаппом заявку с названием команды на номер 89963165854. В ответ вам придет файл pdf с вопросами, ответы на которые можно найти в перечисленных музеях (ответ по экспозиции «Красина» ищите на сайте музея). В файле будут указаны часы и дни работы музеев.

Участие в квесте по входным билетам в музеи. Выполнив все задания в файле, отправьте ответ целиком на тот же номер до 18 часов 14 мая.

Победители будут объявлены на празднике «Ночь музеев» 15 мая в Историческом парке на прямом включении с ледокола «Красин»!

Проведите выходные с пользой — изучайте историю и литературу через игру, исследуйте город, познавайте! Всем удачи!