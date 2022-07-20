20.07.2022
12:32
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Якутск
Жители Якутска могут получить единовременную матпомощь на газификацию домов
В настоящее время идет активная догазификация домовладений на территории города Якутска.
Окружная администрация города Якутска доводит до сведения горожан о возможности получения единовременной адресной материальной помощи малоимущим и отдельным категориям граждан, подпадающих под критерии, согласно Постановлению Республики Саха (Якутия) № 104п от 19 марта 2010 года.
Догазификация домов ведется в рамках программы социальной газификации, стартовавшей по итогам Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 1 июня 2021 года.
Yakutskcity.ru – официальный сайт Окружной администрации г. Якутска
Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба Окружной администрации города Якутска
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