Жители Якутска могут получить единовременную матпомощь на газификацию домов

В настоящее время идет активная догазификация домовладений на территории города Якутска.

Окружная администрация города Якутска доводит до сведения горожан о возможности получения единовременной адресной материальной помощи малоимущим и отдельным категориям граждан, подпадающих под критерии, согласно Постановлению Республики Саха (Якутия) № 104п от 19 марта 2010 года.

Догазификация домов ведется в рамках программы социальной газификации, стартовавшей по итогам Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 1 июня 2021 года.

Yakutskcity.ru – официальный сайт Окружной администрации г. Якутска