22.03.2021
15:30
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Происшествия

Жители Якутска лишились ружей по причине забывчивости

На территории Якутска за выходные дни изъято 18 единиц оружия.

В ходе рейдовых мероприятий 20 и 21 марта сотрудниками ОЛРР Росгвардии на территории г. Якутска изъято 18 единиц оружия. Причиной послужили нарушения владельцев, не продливших вовремя разрешения на хранение и ношение оружия. Также оружие изъято у граждан, привлечённых судом к уголовной ответственности и не сдавших своё охотничье и травматическое оружие в установленном законом «Об оружии» порядке, а также у родственников умерших владельцев оружия. 

Срок ответственного хранения изъятого оружия составляет 1 год и по его истечении в случае бездействия владельцев оружие подлежит уничтожению. С начала года из 284 изъятых в Якутске единиц оружия, гражданами возвращено 127 единиц, т.е. практически каждый второй владелец в кратчайший срок устраняет нарушения и продолжает законно владеть оружием. 

Следует помнить, что после смерти собственника до решения вопроса о наследовании имущества, оружие подлежит обязательной сдаче в отдел лицензионно-разрешительной работы на ответственное хранение или сдаче на возмездной основе. 

Фото: Пресс-служба Управления Росгвардии по Республике Саха (Якутия)
Источник: Пресс-служба Управления Росгвардии по Республике Саха (Якутия)
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