Жители Якутии, запланировавшие поездки в ЮВА, могут вернуть деньги

Якутяне, которые запланировали свои поездки до прекращения авиасообщения с некоторыми странами Юго-Восточной Азии, смогут вернуть свои деньги в полном объеме, передает телеканал «Якутия 24».

Работники якутских туристических агентств идут на встречу населению. Деньги, за купленные билеты в Китай и Южную Корею, возвращаются в полном объеме.

По словам менеджеров по продажам, агентства возвращают стоимость авиабилетов в полном размере, но обращаться нужно туда, где они были приобретены.

Отмечается, что если билеты приобретались за наличный расчет, деньги возвращаются сразу, возврат безналичных средств проходит в течении 3-10 дней.

Напомним, что Россия ограничила авиасообщения с Китаем – с 1 февраля, с Кореей – с 1 марта.