03.03.2020
10:15
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Общество

Жители Якутии, запланировавшие поездки в ЮВА, могут вернуть деньги

Якутяне, которые запланировали свои поездки до прекращения авиасообщения с некоторыми странами Юго-Восточной Азии, смогут вернуть свои деньги в полном объеме, передает телеканал «Якутия 24».

Работники якутских туристических агентств идут на встречу населению. Деньги, за купленные билеты в Китай и Южную Корею, возвращаются в полном объеме.

По словам менеджеров по продажам, агентства возвращают стоимость авиабилетов в полном размере, но обращаться нужно туда, где они были приобретены.

Отмечается, что если билеты приобретались за наличный расчет, деньги возвращаются сразу, возврат безналичных средств проходит в течении 3-10 дней.

Напомним, что Россия ограничила авиасообщения с Китаем – с 1 февраля, с Кореей – с 1 марта.

Фото: sakhalife.ru
Источник: https://yk24.ru/index/obshhestvo/zhiteli-yakutii-zaplanirovavshie-poezdki-v-stranyi-yuva-mogut-vernut-dengi-za-biletyi
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