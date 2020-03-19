Жители Якутии замешаны в громком «оружейном» деле

ФСБ России во взаимодействии с МВД пресечена преступная деятельность жителей республик Коми, Крым, Саха (Якутия), Забайкальского, Хабаровского краев, Иркутской, Кемеровской – Кузбасс, Кировской, Омской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Сахалинской, Томской, Тульской и Челябинской областей, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия и изготовлению боеприпасов, сообщает пресс-служба ведомства.

«В результате проведенных по местам проживания и работы нелегальных оружейников оперативно-разыскных мероприятий из незаконного оборота изъято 193 единицы огнестрельного оружия: 4 пулемета («РПК», «MG», «ZB-30»), 11 автоматов («АК-74», «АКМС», «АКС-74У»), 7 пистолетов-пулеметов («ППШ», «ППС», «Thompson», «МР-38», «МР-40», «М-56»), 92 винтовки, карабина и ружья («СВД», «Мосина», «ТОЗ», «Mauser», «CZ»), 79 пистолетов и револьверов («АПС», «ПЯ», «ПСМ», «ПМ», «ТТ», «Glock», «Luger», «Walther», «Beretta», «Colt», «Наган»), а также 2 гранатомета «РПГ-18», 13 ручных осколочных гранат («Ф-1», «РГД-5», «РГН», «РКГ»), около 8000 патронов различного калибра, 16 взрывателей различных модификаций, свыше 7 кг взрывчатых веществ (тротил, порох), 2 приспособления для бесшумной стрельбы, основные части оружия (стволы, затворы, УСМ, барабаны), комплектующие (пули, гильзы, капсюли) и оборудование для изготовления боеприпасов», – говорится в пресс-релизе.

Кроме того, сообщается, что прекращена деятельность 10 подпольных мастерских по модернизации оружия, оснащенных специализированным оборудованием.