Жители Якутии за месяц «украли» электроэнергию на 3,5 млн рублей

Энергосбыт ПАО «Якутскэнерго» проводит планомерную, системную работу по выявлению и пресечению случаев неучтенного потребления энергоресурсов.

За сентябрь этого года инспекторы и контролеры Энергосбыта выявили 106 фактов безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии. За этот период предприятия и население похитили у энергокомпании 386,8 тыс кВт*ч на общую сумму 3,5 млн рублей. В досудебном порядке за этот же месяц, с учетом ранее составленных актов, нарушители возместили 3,4млн рублей.

В ходе рейдов и проверок специалисты пресекли 96 несанкционированных вмешательств в бытовом секторе. республики. Общий ущерб от самовольного подключения и безучетного потребления электричества населением оценивается в 2,4млн рублей. Нарушители оплатили (с учетом ранее составленных актов) 1,4 млн рублей.

За сентябрь составлены 10 актов о бездоговорном и безучетном потреблении электроэнергии организациями и индивидуальными предпринимателями на общую сумму 1,1 млн рублей. За этот же период с недобросовестных потребителей – юридических лиц взыскано (с учетом ранее составленных актов) 1,9 млн рублей.

Напоминаем, что начисления по актам производятся в соответствии с Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии (утв. Постановлением Правительства РФ от 4 мая 2012 года №442), Правилами предоставления коммунальных услуг (утв. Постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 г. №354). Суммы начислений, по актам нарушений, способны жестко ударить по карману нарушителей. Так, к примеру, размер начислений по актам, составленным в отношении граждан, может достигать нескольких десятков тысяч рублей. При этом нарушители, в соответствии с законом, обязаны возместить причиненный ущерб.

Любое незаконное использование электроэнергии квалифицируется как правонарушение. Самовольное присоединение к сети может привести к ответственности в рамках Кодекса об административных правонарушениях.

За хищение электроэнергии нарушители могут быть привлечены к административной ответственности. Размер административного штрафа за самовольное присоединение к сети для граждан составляет от 10 тыс. до 15 тыс. рублей, должностных лиц – от 30 тыс. до 80 тыс. рублей или дисквалификация на срок от одного года до двух лет; для юридических лиц – от 100 тыс. до 200 тыс. рублей. Желание «сэкономить» оборачивается для энерговоров значительными тратами.

Хищение электричества может привести к серьезным последствиям – снижению качества электроэнергии по всей линии, перепадам напряжения в сети, из-за чего страдают все потребители, выходят из строя дорогостоящие бытовые электроприборы, усугубляется износ сетевого оборудования. Не останавливает любителей «бесплатной» электроэнергии и опасность пожара, получения электротравмы, от которой могут пострадать они сами или ни в чем не повинные люди.

Энергосбыт призывает всех добросовестных граждан не относиться равнодушно к хищениям электроэнергии. О случаях несанкционированного потребления энергоресурса можно сообщить по телефону доверия «Якутскэнерго»: 49-70-00 или контакт-центра Энергосбыта: 8-800-100-2205, 498-498, а также в участки и отделения Энергосбыта по месту жительства.