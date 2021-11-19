Жители Якутии всё больше звонят через Wi-Fi

В 6 раз вырос объём голосового трафика, проходящего через сервис VoiceoverWiFi (голос через Wi-Fi) в сети МегаФона в Якутии за год и сейчас составляет более полумиллиона минут в месяц.

Технологию VoWiFi, позволяющую абонентам звонить через сетиWi-Fi, оператор запустил в республике в прошлом году. Сервис позволяет говорить по телефону в помещениях с недостаточным проникновением сотового сигнала, но устойчивым Wi-Fi подключением, например: на цокольных этажах, в «глухих» помещениях, в поездах и самолетах.

«Технология позволяет принимать и совершать голосовые вызовы везде, где есть устойчивый сигнал Wi-Fi. При этом сохраняется чёткое качество звука, а переход из подключенного Wi-Fi в сотовую сеть, и обратно, происходит без прерывания разговора, — отмечает технический руководитель МегаФона в Якутии Сергей Ким. – Наши абоненты оценили эту технологию и активно еюпользуются, как альтернативой голосовым вызовам через мессенджеры.За год работы VoWi-Fi в республике наши абоненты проговорили с помощью сервиса более 100 тысяч часов».

Звонки через Wi-Fi тарифицируются как обычные голосовые вызовы и входят в пакет минут, разговор возможен с абонентами любых операторов.

Услуга поддерживается большинством современных смартфонов с операционными системами iOS и Android, не требует установки дополнительных приложений и автоматически переключается на Wi-Fi при неустойчивом сигнале мобильной связи. Также, сервис должен быть включен в настройках сотовой связи гаджета.

В Якутии наиболее активно используют технологию голоса через Wi-Fi обладатели гаджетов Samsung – они разговаривают через VoWiFi в среднем 92 минуты в месяц, на втором месте – пользователи Appleс 82 минутами, а на третьем – владельцы устройств Sony с 73 минутами в месяц на абонента.