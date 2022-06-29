Якутяне смогут учиться в магистратуре МФТИ не покидая регион





МФТИ и онлайн-школа SkillFactory запустили три совместные программы онлайн-магистратуры — “Науки о данных”, “Управление IT-продуктом” и “Прикладной анализ данных в медицинской сфере”. Это позволит сделать обучение в Физтехе доступным для жителей всех регионов России и готовить кадры для региональных компаний и госструктур. Соглашение о партнерстве подписали в июне на конференции “ЦИПР-2022” директор по цифровизации образования МФТИ Дарья Гриц и директор по развитию образования SkillFactory Егор Сорокин.

Все три программы разработаны с участием экспертов рынка и построены на деятельностном подходе. Обязательные форматы обучения — хакатоны и воркшопы, а в дисциплинах студенты будут решать учебные задачи, основанные на реальных кейсах. Выпускной квалификационной работой станут групповые проекты — решение аутентичной задачи или презентация нового продукта для индустриального партнера. Среди компаний-партнеров — VK, Ali Express, Интерфакс, СБЕР Лаборатория, First Line Software, 77 Experts, BIOCAD. Программы соответствуют государственным образовательным стандартам, и выпускники получат дипломы МФТИ, в которых будет указана очная форма обучения с применением дистанционных образовательных технологий.



“Формат онлайн выбран неслучайно — это ответ на растущий запрос со стороны абитуриентов. Наши партнёрские магистратуры сконструированы так, чтобы встроиться в жизнь человека с семьей и работой, особенно если он или она живут не в Москве и в случае офлайн-программы должны были бы приезжать на кампус. Да, нагрузка серьезная, но учиться в онлайн-магистратуре и работать — вполне реально. Как эффект от наших магистратур мы ожидаем появление новых технологических проектов и продуктов не только вблизи Долгопрудного, но и по всей стране”, — комментирует директор по цифровизации образования МФТИ Дарьи Гриц.



Директор по развитию образования SkillFactory Егор Сорокин отмечает, что организовать полноценное обучение в магистратуре в режиме онлайн позволяет применение технологий и качественный сервис:



“Речь не просто о переупаковке фундаментальных знаний в онлайн-формат. Магистерское образование — это еще и постановка продуктового системного мышления, которое позволяет решать нетривиальные задачи. И научиться переводить этот процесс в онлайн без потерь — это, пожалуй, самый актуальный вызов для современного образования в такой большой стране, как Россия. По сути, мы — команда МФТИ, SkillFactory и представители корпораций — создали новый образовательный продукт, в котором есть баланс между фундаментальностью и прикладной составляющей. Продукт, который позволяет сделать получение полноценного высшего образования в самых передовых, наукоемких и технологичных областях знаний не привилегией, а возможностью”.

Представители МФТИ и SkillFactory уверены, что партнерство технологических образовательных компаний и университетов даст регионам равный доступ к IT-специалистам, в том числе узкоспециализированным.

“Самый серьезный дефицит IT-кадров испытывают именно региональные компании, в том числе государственные, — поясняет Егор Сорокин. — Просто потому, что им сложнее бороться за специалистов. Плюс запуск онлайн-магистратуры, готовящей специалистов для фармтеха, например, требует большого количества ресурсов и сильных индустриальных партнеров. Далеко не у всех региональных университетов чисто физически есть такая возможность.

В этом смысле наше партнерство с МФТИ носит стратегический характер. Мы осознаем свою ответственность и возможность снизить часть рисков для региональных экономик, создать среду для инновационного развития”.

Системное мышление и быстрый выход в деятельность должны помочь выпускникам магистратур МФТИ-SkillFactory не просто интегрироваться в цифровую экономику, но и сформировать команды-драйверы по всей стране. Такие команды, по словам Дарьи Гриц, будут создавать инновационные компании и реализовывать сложные проекты в технологической повестке. Поэтому все три программы, созданные МФТИ и SkillFactory, включают сразу три трека — профессиональный, исследовательский и предпринимательский.

“Цель деятельностного подхода в образовании — помочь человеку самому научиться видеть, формулировать реальные проблемы, а затем — их решать. Обязательный элемент этой модели образования — плотное взаимодействие с теми, кто уже занимается большими вызовами: исследователями, инженерами, технологическими предпринимателями.

Именно такую среду мы и создаем на программах совместно с нашими партнерами.

Еще одна важная деталь — мы даем студентам возможность самоопределиться. Ты можешь стать исследователем и присоединиться к RnD команде МФТИ, партнера или собрать свою. Можешь собрать стартап и привлечь инвестиции — наши партнёры помогают студентам увидеть разрывы и возможные ниши для проектов, в том числе в формате венчурных студий.

Физтех славится выпускниками, которые могут решать нетривиальные задачи в науке, создавать технологические проекты и продукты, целые новые отрасли в бизнесе, что особенно важно для стратегических территорий нашей страны”.

Среди индустриальных партнеров магистратур МФТИ и SkillFactory — в том числе крупнейшие российские компании.

“Сотрудничество платформ онлайн-образования с вузами — плодотворный формат. Он позволяет не только дать людям в любой точке страны доступ к программам лучших вузов, но и сделать этот доступ максимально удобным, вписать его в сегодняшнюю реальность, когда многие получают цифровые профессии параллельно с работой. У VK многолетний успешный опыт совместных программ с вузами в офлайне и онлайне, и мы рады расширить его вместе с МФТИ и SkillFactory”, — заявляет директор по связям с вузами VK Сергей Марданов.



Каждый студент сможет самостоятельно выстроить собственную траекторию обучения — выбрать элективы, заняться исследованиями, технологическим предпринимательством. Также студентам будет доступна вся инфраструктура МФТИ, включающая кластер технологического предпринимательства — это более 100 научно-технических и инжиниринговых центров и лабораторий, в которых можно будет пройти стажировку или использовать ресурсы для проведения собственных исследований.

Абитуриенты, которые представят в приемную комиссию результаты своих достижений (языковой сертификат, документ об образовании с отличием, публикацию в научном журнале), смогут получить дополнительные баллы при поступлении.



По данным исследовательского агентства HolonIQ, в 2021 году доля онлайн-сегмента в высшем образовании в мире составляла 2%, а в России — 0,04%

Напомним, в 2020 году в России появилась первая совместная онлайн-магистратура, созданная академическим университетом и EdTech-компанией, — ее открыли МИСиС, SkillFactory и VK.