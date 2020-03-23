Жители Якутии продолжают верить лжесотрудникам банка

В городской отдел полиции с заявлением о хищении денежных средств с банковской карты путем обмана обратилась 44-летняя жительница Якутска. Женщина пояснила, что ей позвонила девушка, которая представилась сотрудницей службы безопасности банка и сообщила, что зарегистрирована попытка снятия с её банковской карты денежных средств в сумме 1500 рублей. Далее звонившая перевела звонок на сотрудника «Центрального банка». Он назвал ей фамилию мужчины, проживающего в Краснодаре, который якобы пытается перевести деньги с её карты. Женщина ответила, что этот мужчина ей незнаком. В ходе разговора звонивший убедил потерпевшую сообщить ему коды безопасности, поступившие в смс – сообщении. Он аргументировал это тем, что ее денежные средства будут переведены на временное хранение в Центральный банк и поступят обратно в течение 5 часов. Заявительница сообщила номер карты и CVV-код, после чего произошло списание денежных средств в сумме около 24000 рублей. Конечно же, через 5 часов денежные средства возвращены не были. Тогда женщина поняла, что ее обманули и обратилась в полицию.

Уважаемые граждане, будьте бдительны и никому не сообщайте три цифры, расположенные на оборотной стороне банковской карты, и коды подтверждения денежных операций, приходящие в смс-сообщениях на телефон. Помните, сотрудник банка никогда не будет просить у вас номер карты и тем более ПИН-код.