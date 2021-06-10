Жители Якутии продолжают обогащать жуликов

SakhaLife.ru.

На днях в полицию Намского района Якутии поступило два сообщения о фактах дистанционного мошенничества.

31-летняя медицинский работник пояснила, что звонивший мужчина представился сотрудником банка и два раз потребовал назвать смс-код якобы для блокировки оповещения вызова. Во время разговора женщина потеряла бдительность и сообщила четырехзначный код из смс, после чего аферисты сняли с ее счета 9 тысяч рублей.

А 25-летний житель с. Намцы попался на удочку лжеброкеров при попытке заработать в сети. Аферисты, пообещав быструю прибыль, убедили мужчину «инвестировать» на фондовом рынке. В результате потерпевший перечислил на разные счета около 280 тысяч рублей.