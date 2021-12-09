Жители Якутии привыкли, что у власти есть «лицо» — эскперт

Вадим Никишин — заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы» и приглашённый спикер в области обратной связи от федерального центра на форум «PRO-людей» принял участие в программе «Актуальное интервью» на телеканале Якутия 24. Самым главным вопросом, который был затронут во время беседы, стал опыт работы Центра управления регионом Якутии в разрезе всероссийской практики. Вадим Никишин отметил качественную работу ЦУР Якутии, а также сообщил о том, что у региона есть очень хорошие практики и предпосылки в работе с первым лицом Якутии — Айсеном Николаевым.

«Очень хорошие предпосылки для выстраивания неформальной обратной свези, ведь в работу включён глава Якутии Айсен Николаев. Он является тренд-сеттером. Ведь когда главы других регионов только начинали выходить в онлайн, он уже был там и в какой-то степени возглавил это движение».

Вадим Никишин, заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы»

Также спикер отметил, что жители Якутии привыкли, что у власти есть «лицо», и такой опыт трансляции и подхода к решению проблем отличает Якутию от других регионов. Говоря о госуправлении, Вадим Никишин сообщил, что ключевой подход, который меняет политику и является клиентоориентированным, во многом определяет в каком направлении будут развиваться системы и оперативность реагирования.

Говоря о том, как выстроена обратная связь в регионе и чем она отличается от центральной части России, Вадим Никишин сообщил, что пул вопросов примерно одинаковый. Всех интересуют темы здравоохранения, в том числе и QR-коды. Тройка лидеров по стране: дороги, благоустройство и ЖКХ.

«Мы стремимся к тому, чтобы каждый получил ответ и к показателю исполнения — 90 процентов. Есть объективные причины того, что не все получают ответ, так как интернет огромен и нельзя объять необъятное. Программное обеспечение и машины бывает делают ошибки, и на такие случаи мы делаем скидку. Главное — четко сформулировать проблему, и тогда на неё можно быстро получить ответ», — подчеркнул он.

Также во время своего выступления спикер акцентировал внимание на вовлеченности регионального ЦУРа в комплексное решение проблем. Такая работа необходима для систематизации и появления максимально качественного результата.

