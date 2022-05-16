Жители Якутии предпочли остаться дома на майские праздники

В этом году 21% жителей республики Саха в длинные выходные отправились в другие регионы страны, остальные остались дома. К таким выводам пришли специалисты МегаФона на основе анализа больших данных.

Самыми популярными направлениями у путешественников стали Новосибирск, Москва, Санкт-Петербург: в эти регионы отправилась четвертая часть всех туристов. В целом география поездок жителей республики обширная: от Калининграда до Камчатки, всего за майские праздники они объехали около ста регионов.

Около 6% путешественников из Якутии отправились в Краснодарский край. В целом по стране поток на южные курорты в этом году сократился – Сочи сохранил свои позиции в топе самых посещаемых городов c незначительным приростом, а в связи с закрытием авиасообщения популярные в прошлые годы направления Анапа, Геленджик и Краснодар потеряли 17% туристов.

Стоит отметить, что Якутия тоже стала популярным местом для путешественников России: гостями региона в эти дни стали москвичи, хабаровчане, иркутяне и уфимцы.