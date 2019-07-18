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Жители Якутии получат бесплатные сертификаты для обучения цифровой экономике

Жители Якутии одними из первых в России получат бесплатные сертификаты для обучения цифровой экономике. Тысяча специалистов республики сможет до конца года освоить основы программирования, способы безопасной работы в интернете и научиться работать с цифровыми данными.

Помимо якутян, по тысяче образовательных сертификатов получат также жители Башкортостана, Татарстана, Ростовской и Тульской областей. Эти регионы победили в конкурсном отборе и стали пилотными в федеральном проекте, направленном на развитие кадров для цифровой экономики. Всего до 2024 года государство планирует обучить таким образом более миллиона человек.

«Пять регионов провели большую «домашнюю работу» по подготовке образовательных организаций, различных провайдеров образовательных программ и операторов рынка», —  заявил замминистра экономического развития РФ Илья Торосов на образовательном интенсиве «Остров 10–22», где на территории  Сколковского института науки и технологий вчера, 16 июля, определены победители проекта, его цитируют официальные сайты.

Помимо имеющихся образовательных программ, организаторы оценивали также запрос региональных рынков труда на «цифровых» специалистов и вовлеченность субъектов в федеральную цифровую повестку.

«20 учебных заведений и онлайн-платформ Якутии будут реализовывать более 50 образовательных программ, по большей части, совместно с IT-предприятиями», — сообщил Владимир Солодов, его цитирует пресс-служба Главы и Правительства РС (Я).

«Говорят, если хочешь помочь кому-то, нужно дать ему не рыбу, а удочку. Персональный цифровой сертификат — это как раз такая «удочка», позволяющая людям, мотивированным на изменения, «прокачать»  свои цифровые навыки», — отмечает директор по направлению «Кадры для цифровой экономики» организации «Цифровая экономика» Андрей Сельский, слова которого приводятся на официальных площадках.

«Сертификатом — «удочкой» теперь сможет воспользоваться любой желающий для обучения в очном, онлайн или смешанном формате. Особенно это актуально для людей среднего возраста и представителей старшего поколения, которые уже достигли в своих отраслях определенных успехов и теперь хотят повысить квалификацию, чтобы соответствовать запросам современности. Таким образом, победа Якутии в федеральном проекте существенно повышает профессионализм и конкурентоспособность якутян на рынке труда — как внутреннем, так и внешнем», — считает заместитель Председателя Правительства Якутии Кирилл Бычков.

Якутия определена победителем отбора субъектов РФ на участие в апробации модели предоставления персональных цифровых сертификатов от государства в рамках мероприятий федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономия Российской Федерации». Благодаря сертификатам федерального проекта бесплатное обучение в них уже в этом году пройдет 1000 якутских специалистов.

Система предоставления персональных цифровых сертификатов включает инструменты поддержки образования и профессионального развития в течение всей жизни для формирования трудоспособного населения компетенций, востребованных в условиях цифровой экономики, таких, как базовое программирование, основы работы с данными или коммуникация в современных цифровых средах.

«Отбор субъектов произведен на основе определения наиболее соответствующих задачам апробации параметров региональных систем образования, труда и занятости, а также региональных показателей динамики цифрового развития», — подчеркивает Кирилл Бычков.

До конца 2019 года в каждом из пилотных субъектов будут выданы до тысячи сертификатов. А к 2024 году их число должно достичь миллиона. Установочный семинар с представителями регионов-участников проекта пройдет до середины августа, затем будут сформированы региональные координационные центры.

В августе планируется запуск процедуры отбора образовательных программ для включения в специальный реестр. С помощью сертификатов можно будет пройти в онлайн-режиме программы обучения или очно обратиться в организацию, предоставляющую образовательные услуги.

Апробация в субъектах РФ будет осуществляться за счет средств федерального бюджета, предусмотренных на реализацию соответствующего мероприятия проекта. Финансовое обеспечение проведения апробации в регионах не предусматривает межбюджетных трансфертов.

Указом Главы РС (Я) от 05 июля 2019 года №649 утвержден состав Межведомственной рабочей группы по организации апробации модели предоставления персональных цифровых сертификатов от государства на формирование у трудоспособного населения компетенций цифровой экономики в регионе, ее возглавил заместитель Председателя Правительства РС (Я) Кирилл Бычков. Региональным координатором определено Министерство образования и науки Якутии.

В республике участие в апробации модели предоставления персональных цифровых сертификатов подтвердили 13 образовательных организаций, реализующих программы по информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ)  и /или сквозным технологиям цифровой экономики для различных групп населения, в т.ч. в формате онлайн-курсов, из них 8 учреждений среднего профессионального образования, 2 — высшего образования, 3 — дополнительного профобразования. Привлечены 7 онлайн-платформ, в том числе 5 федеральных и 2 региональные. Заявлены 54 образовательные программы, реализуемые совместно с образовательными организациями и организациями-работодателями.

Напомним, как следует из открытых источников, Аналитический центр НАФИ (Национального агентства финансовых исследований) и АНО «Цифровая экономика» провели исследование, в ходе которого выяснилось, что более четверти россиян заинтересованы в получении цифровых сертификатов на обучение в сфере информационных технологий (IT).

Каждый второй опрошенный хотел бы улучшить свои знания и навыки в этой сфере. Каждый третий отметил, что рискует потерять работу, если не получит соответствующие «цифровые» навыки. Более половины респондентов (57%) отметили, что, если бы они были знакомы с информационными технологиями на более высоком уровне, то смогли бы найти лучшие варианты трудоустройства, сообщает Секретариат заместителя председателя Правительства РС (Я).

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