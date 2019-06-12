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Жители Якутии отметили День России

12 июня на площади Ленина в городе Якутске состоялось празднование Дня России «Моя страна – Моя Россия!». Жителей и гостей столицы с праздником поздравил Глава республики Айсен Николаев.

Он отметил, что День России Якутия встречает со значительным достижением.

«Я рад, что Якутия, как неотъемлемая часть Российской Федерации, вкладывает свой весомый, большой, серьезный вклад в развитие всей нашей страны. Мы видим, как развивается наша любимая республика, и встречаем День России с замечательным достижением – мы стали лидером роста страны в Национальном рейтинге инвестиционного климата. Это особо отметил Владимир Путин в своем выступлении на Петербургском международном экономическом форуме. Всего лишь за год мы проделали путь с 52 на 22 место. Это говорит о том, что мы можем и умеем сплачиваться, делать прорывы, совершать быстрые позитивные перемены к лучшему», — сказал Айсен Николаев.

Лидер Якутии выразил уверенность, все якутяне и дальше будут вместе трудиться, делать жизнь вокруг лучше, чтобы и Россия и вместе с ней Якутия многие столетия шли вперед в фарватере мирового развития.

В торжественной обстановке Ил Дархан также дал старт новому летнему трудовому сезону студенческих отрядов. Он пожелал ребятам больших успехов в трудовой службе на благо всей страны и родной республики, отметив, что их вклад очень важен.

«Вся республика – у нас в активной стройке. Мы строим школы, больницы, сносим аварийные дома, строим новые дороги, промышленные объекты. Ваши рабочие руки, ваше желание и задор делать республику краше, богаче, счастливее очень важен», — сказал Николаев.

Более ста бойцов отправятся трудиться на всероссийские студенческие стройки «Мирный Атом» в Челябинскую область и «СЕВЕР» в Ленский район Якутии на Чаяндинское нефтегазоконденсатное месторождение. Другие бойцы якутских студотрядов поедут работать в Красноярский край, где пройдут школу подготовки вожатых с дальнейшим трудоустройством во Всероссийском детском центре «Океан».

Кроме того, в День России 8 юношей и девушек, хорошисты учебы и активисты, получили из рук Айсена Николаева свои главные документы – паспорта гражданин РФ.

Жителей Якутии также поздравил спикер Ил Тумэна Петр Гоголев. Он отметил, что День России символизирует единство ценностей, которые россияне, как нация, разделяют. Петр Гоголев подчеркнул, что народ России через единство нашел силы пройти все трудности и испытания. «Наше государство проходило через серьезные испытания, и наш народ находил возможность пройти их достойно, веря в единство и в будущее своей страны», — сказал Петр Гоголев.

Праздник на площади Ленина украсили выступления симфонического хора Государственной филармонии РС(Я) им. Г.М. Кривошапко, духового оркестра «Lena river Brass» , гала-концерт X республиканского фестиваля казачьей и ямщицкой песни.

12 июня 1990 года была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР – документ, с которого начался отсчет новой истории демократической  многонациональной России. Впервые за многовековую историю российской государственности народ стал субъектом государственной власти, и это закреплено в Конституции России.

12 июня 1991 года состоялись первые выборы Президента России, народные выборы, впервые проведенные в новом формате. Они стали глобальным историческим событием и важным шагом на пути к построению измененного демократического государства.

В 1994 году первый Президент России Борис Ельцин подписал Указ об учреждении нового государственного праздника — Дня принятия Декларации о государственном суверенитете России. Свое сегодняшнее имя – День России – праздник обрел в 2002 году. Он объединил важность события, торжественность даты, единство всех жителей огромной территории.

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