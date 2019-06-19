Жители Якутии обеспечены теплом на предстоящую зиму

Компания «ЯТЭК» успешно завершила летнюю навигацию, выполнив все обязательства по поставке топлива для нужд ГУП ЖКХ республики.

Чуть больше двух недель понадобилось на то, чтобы загрузить в танкеры почти 13 тысяч тонн газового конденсата, который будет использоваться в рамках отопительного сезона, для подачи тепла в дома жителей Якутии, госучреждения, больницы, детские сады и другие городские объекты.

Несколько подразделений компании «ЯТЭК» работали в круглосуточном режиме, чтобы выполнить все свои обязательства по поставке. 18 июня на причале ПАО «ЯТЭК» в поселке Кысыл-Сыр танкер «Ленанефть» принял последнюю партию топлива, а 19 июня работа была успешно завершена.

«Навигационный период – один из самых ответственных и самых важных этапов работы для компании. Мы, как поставщики, должны выполнить все обязательства по отгрузке топлива, чтобы в осенне-зимний период Якутия была обеспечена теплом. Ежегодно в период навигации мы мобилизуем все силы для того, чтобы уложиться с отправкой в самые кратчайшие сроки и успеть отгрузить весь конденсат пока позволяет уровень воды в реке. В этом году компания ПАО «ЯТЭК» в полном объеме выполнила договорные обязательства по отгрузке котельного топлива», — отметил технический директор компании «ЯТЭК» Александр Черепанов.

Напомним, отгрузка конденсата стартовала 31 мая, в рамках Северного завоза топливом были загружены шесть танкеров. В этом году компания «ЯТЭК» увеличила поставки и отгрузила ФГУП «ЖКХ» на 200 тонн больше газового конденсата, чем в прошлом году.