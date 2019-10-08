Жители Якутии недовольны своей зарплатой

По данным опроса Службы исследований HeadHunter, о смене работы в ближайшее время думают 65% соискателей Республики Саха. При этом, только за последний месяц на hh.ru создали и активировали резюме более 3 800 жителей республики.

Основной причиной поиска нового места, соискатели называют низкую заработную плату. Так ответили 71% участников опроса. При этом, уровень своего вознаграждения на последнем месте, жители региона оценили в 2,8 баллов из пяти.

Кроме этого, на поиск работы многих соискателей толкает отсутствие возможности карьерного роста, обучения и повышения квалификации, наличие рядом опытного руководителя, который всегда поддержит и поможет.

Комментирует Елана Таращук, руководитель пресс-службы HeadHunter ФО: «Осень — всегда активное время на рынке труда для компаний и кандидатов. Но тут, конечно, не стоит забывать, что сама длительность поиска нового места, очень зависит от уровня позиции, на которую претендует кандидат. Например, работодатели отмечают, что в среднем руководителя организации и его заместителя ищут почти два месяца, руководителя подразделения и квалифицированного специалиста с высшим техническим образование – чуть больше полутора месяцев. Быстрее всего, около двух недель, уходит на поиск неквалифицированных рабочих и обслуживающего персонала.

То есть, стоит помнить, что чем сложнее задачи, которые предстоит выполнять, задачи и уровень должности, тем дольше может затянуться поиск работы. Например, для руководителя высшего звена шесть месяцев – вполне приемлемый срок поиска нового работодателя».

О HeadHunter

HeadHunter (hh.ru) (NASDAQ: HHR) – крупнейшая онлайн-рекрутинг платформа в России, клиентами которой являются порядка 250 тыс. компаний. Обширная база кандидатов HeadHunter содержит более 40 млн резюме, а среднее дневное количество вакансий превышает 619 тыс. По данным SimilarWeb, HeadHunter занимает третье место в мире по популярности среди порталов по поиску работы и сотрудников.