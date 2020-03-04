Жители Якутии напали на «детей войны»

Двое жителей села Саныяхтах Олекминского района обвиняются в разбойном нападении на двух женщин 80 и 82 лет.

В августе прошлого года в ночное время суток в дежурную часть МВД России по Олекминскому району поступило сообщение из администрации отдаленного села Саныяхтах. Глава поселковой администрации сообщил, что в эту ночь неизвестный в маске совершил два нападения на дома одиноко живущих пожилых жительниц села. «Человек в маске» требовал их пенсии, которые 80 и 82-летняя женщины получали как относящиеся по возрасту к льготной категории «Дети войны». В тот же день из г. Олекминск в село, расположенное за 200 км от районного центра была направлена следственно-оперативная группа. По подозрению в совершении циничных нападений на пожилых женщин задержаны их 25 и 29-летний односельчане.

В ходе предварительного расследования установлено, что мужчины заранее подготовились к совершению разбойных нападений на пожилых женщин, будучи осведомленными об их одиноком проживании. Так, ранее судимый за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью 29-летний житель села передал заранее приготовленные им трикотажную шапку с самодельными вырезами для глаз и ружье своему 25-летнему также ранее судимому приятелю. Мужчины сперва направились к дому 80-летней односельчанки, которая проживала со своей 60-летней дочерью. 25-летний обвиняемый подошел к дому, а его подельник встал около двора. Пожилые женщины, услышав стуки в дверь, и, увидев человека в маске с ружьем в окно, заперлись в доме, стали кричать и звонить главе сельской администрации. Услышав это, 25-летний подельник впоследствии отказался от дальнейших преступных посягательств. Однако, 29-летнего обвиняемого это не остановило. Забрав у подельника шапку и ружье, он направился к дому другой потерпевшей. Там, он, разбив ружьем окно, и, наставив его на 82-летнюю женщину, потребовал деньги. Потерпевшая, испугавшись, отдала ему всю оставшуюся от пенсии наличность в размере 7800 рублей.

Теперь обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы.