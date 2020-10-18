Жители Якутии могут бесплатно получить дополнительное профобразование

Пройти бесплатное обучение на курсах по программированию, цифровому маркетингу, большим данным, маркетингу и другим компетенциям цифровой экономики в 2020 году смогут 33 000 россиян из 48 регионов страны. Выдача персональных цифровых сертификатов от государства стартовала 15 октября в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» нацпроекта «Цифровая экономика РФ».

Подать заявку на сертификат можно на сайте цифровойсертификат.рф. Получить его могут совершеннолетние граждане России, не достигшие пенсионного возраста, с законченным высшим или средним профессиональным образованием. Обладатели персональных цифровых сертификатов также должны иметь постоянную или временную регистрацию в субъекте- участнике, одобренном рабочей группой АНО «Цифровая экономика».

Обучение проходит полностью в дистанционном формате, по итогу которого слушатели получат официальное удостоверение о повышении квалификации. Благодаря персональным цифровым сертификатам жители России могут бесплатно получить дополнительное профессиональное образование в одном из 22 сквозных направлений, таких как: искусственный интеллект, программирование и создание ИТ-продуктов, промышленный дизайн и 3D-моделирование, кибербезопасность и защита данных, кибербезопасность и защита данных, цифровой маркетинг, цифровой дизайн и других.

Цифровая экономика – это не только про программирование, это про меняющийся мир, в котором все профессии становятся цифровыми, от учителя до токаря, от архитектора до психолога, отмечает управляющий директор Центра компетенций по кадрам для цифровой экономики Университета 2035 Олег Подольский. «Рутинная работа повсеместно автоматизируется, и люди, владеющие цифровыми технологиями, становятся более востребованными. Один раз в жизни закончить вуз или колледж уже недостаточно, квалификацию необходимо повышать всю жизнь. Персональный цифровой сертификат – это не только про обучение, это билет в цифровое будущее, где человек самореализуется и повышает свою востребованностью на рынке труда. С новыми навыками можно не только попробовать себя в новом направлении, но и сменить профессию, развить текущую карьеру, подрабатывать на удаленке, совмещая с основной работой. Чтобы получить сертификат, необязательно иметь профильное образование: программы рассчитаны на людей с начальным, базовым и продвинутым уровнем подготовки», – прокомментировал Подольский.

Министр образования и науки РС(Я) Михаил Сивцев отметил, что в прошлом году Якутия стала одним из регионов пилотного запуска системы персональных цифровых сертификатов. «В 2019 году для жителей нашей республики прием заявок на получение цифрового сертификата начался 5 декабря и завершился 30 декабря 2019 года. По итогам первого этапа реализации проекта обладателями персональных цифровых сертификатов стали 1000 трудоспособных жителей Якутии, имеющие среднее\высшее профессиональное образование. По итогам приема заявок наибольшую заинтересованность в участии в проекте апробации модели выдачи персональных цифровых сертификатов в Якутии проявили выпускники образовательных организаций высшего образования и среднего профессионального образования, молодые специалисты IT-индустрии, молодые специалисты «нецифровых» отраслей, нацеленные на получение второй цифровой профессии, специалисты, работающие по найму, с высоким и низким уровнями цифровой компетентности, также учителя школ и преподаватели колледжей/вузов, желающие повысить свою квалификацию. Отмечу, что данная программа помогает жителям регионов идти в ногу со временем и повышать свои навыки в дистанционном формате. Нашей главной задачей является быть регионом, жители которого могут отвечать на вызовы времени, тем самым выходить на глобальный рынок труда», — сказал министр.

Регистрация получателей сертификатов проходит на платформе оператора проекта Университета 2035. Утвержденным пользователям станут доступны на выбор образовательные курсы продолжительностью до 72 академических часов. Учиться получатели персональных цифровых сертификатов будут на платформах поставщиков образовательных программ: Нетологии, Кванториума, Корпоративного университета Сбербанка, Университета Иннополис, Центра образовательных компетенций НТИ, а также российских вузов: МГТУ «СТАНКИН», Томский государственный университет, Казанский федеральный университет, Башкирский государственный университет, Балтийский федеральный университет им. И. Канта, Восточно- Сибирский государственный университет технологий и управления, Курский государственный университет, Липецкий филиал РАНХиГС, УрФУ им. Б.Н. Ельцина, Тольяттинский государственный университет, Волгоградский государственный технический университет, Северо-Кавказский федеральный университет, СПбПУ, Восточная экономико-юридическая гуманитарная академия, Ростовский государственный экономический университет (РИНХ) и других.

В проекте 2020 года участвуют 48 регионов РФ: Алтайский край, Белгородская область, Владимирская область, Волгоградская область, Вологодская область, Воронежская область, Ивановская область, Кабардино-Балкарская республика, Калининградская область, Кемеровская область, Кировская область, Костромская область, Ленинградская область, Липецкая область, Ленинградская область, Липецкая область, Магаданская область, Ненецкий автономный округ, Нижегородская область, Новгородская область, Омская область, Оренбургская область, Пензенская область, Приморский край, Республика Алтай, Республика Башкортостан, Республика Дагестан, республика Калмыкия, республика Крым, республика Мордовия, республика Татарстан, Ростовская область, Ставропольский край, Томская область, Тульская область, Удмуртская республика, Ханты-Мансийский Автономный округ, Чувашская республика, Ярославская область, республика Коми, Архангельская область, Тюменская область, Астраханская область, республика Саха (Якутия), Орловская область, Псковская область, республика Бурятия, Пермский край, Чеченская республика и Еврейская автономная область.

Согласно планам национального проекта «Цифровая экономика РФ», проект персональных цифровых сертификатов продлится до 2024 года.