Жители Якутии лидеры в темпе увеличения просрочки по кредитам

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Доля просроченной задолженности по потребительским кредитам свыше 30 дней к общему объему действующих кредитов данного типа в России снижается третий квартал подряд и в IV квартале 2018 года составила 20,5%, сократившись на 1,4 процентных пункта.

В конце 2018 года самые низкие значения доли просроченной задолженности по потребительским кредитам среди 30 регионов-лидеров по объемам данного вида розничного кредитования по сравнению с I кварталом 2018 года были зафиксированы в Ханты-Мансийском АО (13,1%), Москве (14,7%), Московской области (16,0%), Республике Татарстан (16,9%), Ленинградской области (18,4%) и Санкт-Петербурге (19,4%).

В свою очередь, наибольшие доли просрочки продемонстрировали Иркутская (28,0%) и Омская (26,4%) области, Красноярский край (25,5%), а также Кемеровская область (25,2%) и Алтайский край (24,9%).

Самая существенная динамика снижения доли просроченной задолженности по потребительским кредитам в IV квартале 2018 года по сравнению с I кварталом 2018 года была отмечена в Пермском крае (-2,5 п. п.), Санкт-Петербурге (-2,2 п.п.), Ленинградской (-2,2 п. п.) и Воронежской (-2,1 п.п.) областях, а также в Москве (-1,9 п. п.).

Регионами, где данный показатель увеличился, стали Республика Саха (Якутия) (+2,5 п. п.) и Самарская область (+1,6 п. п.).

Фото: geekpic.net