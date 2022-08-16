Жители Якутии еще смогут увидеть пролетающие спутники Илона Маска

Над Якутией спутники пролетят 18 августа в 1:23. Это примерное время, так как орбиты спутников часто меняются — передает телеграм-канал Yakutsk News.

Необычное космическое явление можно будет наблюдать до 20 августа.

На сайте findstarlink.com вы можете подробнее посмотреть, когда пролетают спутниковые «поезда» Илона Маска.