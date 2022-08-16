16.08.2022
15:34
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Якутия
Жители Якутии еще смогут увидеть пролетающие спутники Илона Маска
Над Якутией спутники пролетят 18 августа в 1:23. Это примерное время, так как орбиты спутников часто меняются — передает телеграм-канал Yakutsk News.
Необычное космическое явление можно будет наблюдать до 20 августа.
На сайте findstarlink.com вы можете подробнее посмотреть, когда пролетают спутниковые «поезда» Илона Маска.
Фото: ayuimiyummii
Источник: https://t.me/yakutsk_newss
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