16.08.2022
15:34
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Якутия

Жители Якутии еще смогут увидеть пролетающие спутники Илона Маска

Над Якутией спутники пролетят 18 августа в 1:23. Это примерное время, так как орбиты спутников часто меняются — передает телеграм-канал Yakutsk News.

Необычное космическое явление можно будет наблюдать до 20 августа.

На сайте findstarlink.com вы можете подробнее посмотреть, когда пролетают спутниковые «поезда» Илона Маска.

Над Якутией пролетел спутниковый «поезд» Илона Маска
Фото: ayuimiyummii
Источник: https://t.me/yakutsk_newss

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