Сейчас россияне наблюдают солнечное затмение

Солнечное затмение в Москве. Фото тгк Сигнал

Прямо сейчас солнце постепенно закрывает луна — затмение видно по всей европейской части России, немного в Сибири и в ближайшем зарубежье. При этом чем южнее, тем редкое явление видно лучше. Кадрами затмения делятся очевидцы с разных уголков России. Лучше всего в России видно, как Луна закрывает солнечный диск в Екатеринбурге — там у солнца закрыто 0,85% наблюдаемой поверхности.

Как заметили в российских мессенджерах, сбои в популярном Whatsapp совпали с солнечным затмением.

Астрологи предупреждают, что в период затмений возникает повышенный риск происшествий, ошибок, желательно избегать каких-то важных решений, отложить, если возможно, крупные мероприятия. Солнечное затмение 25 октября открывает коридор затмений до 8 ноября, когда состоится лунное затмение. А 29 октября планета воинственного Марса начнет обратное движение — войдет в петлю. В эти дни лучше не провоцировать космос…

Кадры солнечного затмения из Калининграда

Астрономическое сообщество БФУ им. И. Канта публикует трансляцию солнечного затмения через систему удаленных наблюдений Uniscope. Пик затмения в этом регионе придется на 12:20 по местному времени (13:20 по мск).