Жители Вилючана переплавляются на лодках — замглавы Сунтарского района

Жители деревни Вилючан переплавляются через реку Агдары на лодках, сообщил телеканалу «Якутия 24» замглавы Сунтарского района Николай Александров.

В селе Вилючан из-за обильных дождей обрушился мост через реку Агдары в ночь с 15 на 16 июня. Жители села остались без моста через реку, связующего деревню с муниципальной автодорогой.

«Вопрос о полной изоляции жителей села не стоит. До недавнего введения моста люди переплавлялись через реку на лодках, а в период обмеления эту реку можно переходить пешком и на машине», — сказал Николай Александров.

По его словам, после спада воды будет организована объездная дорога и начнутся работы по сбору насыпи мостовой конструкции и дальнейшего ее сохранения. Сроки ремонта моста и другие организационные вопросы будут решаться с подрядчиком ООО «Меркурий».