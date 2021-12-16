Жители улусов Якутии защитили свои права через соцсети

За последнюю неделю ЦУР зафиксировал несколько жалоб жителей Хангаласского и Таттинского районов, получивших субсидию на ведение личного подсобного хозяйства.

В зафиксированных в социальных сетях жалобах селяне сообщают, что после получения субсидии администрации начали требовать отчетность, а именно чеки, подтверждающие расходы на поддержку скотоводства в личном подсобном хозяйстве (ЛПХ). Но, так как изначально единственным условием для получения субсидии было сохранение поголовья на конец года, многие люди чеки не сохранили и теперь не могут предоставить отчетность.

ЦУР обратился в Министерство сельского хозяйства для получения разъяснений по данному вопросу. «В тех случаях, если изначально порядками, принятыми в муниципальных районах и городских округах, не было предусмотрено предоставление финансового отчета за 35 тыс. руб. (предоставление расходов (чеков) по субсидии на поддержку скотоводства в ЛПХ), а также соответствующие приложения отсутствуют в заключенных с ЛПХ соглашениях, в качестве обязательного отчета должно рассматриваться только выполнение результата предоставления субсидии, т.е. — сохранения поголовья коров» — пояснил министр сельского хозяйства Якутии Александр Атласов.

Напомним, с 2021 года для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, предусмотрена субсидия по ставке 35 тыс. рублей на 1 голову коровы. Новые механизмы поддержки были внедрены с целью развития сельскохозяйственного производства. В 2021 году в республике данной господдержкой воспользовались 8614 селян с подсобными хозяйствами.