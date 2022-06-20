Жители улусов получат амбулаторную помощь в лечении онкологии⁣⁣⠀

Сегодня, 20 июня 2022 года, благодаря поддержке федерального центра, в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» и региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» при Томпонской и Чурапчинской центральных районных больницах торжественно открылись центры амбулаторной онкологической помощи.⁣⁣⠀

Центры амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) осуществляют не только стандартные функции как оказание консультативной, диагностической и лечебной помощи, маршрутизация пациентов в онкологические диспансеры, но и обладают компетенцией для проведения противоопухолевого лекарственного лечения, симптоматической терапии, а так же реабилитации.⁣⁣⠀



⁣Создание подобных центров помогает повысить доступность оказания первичной специализированной онкологической помощи жителям района. В результате сокращается время на диагностику и постановку диагноза, а пациент быстрее начнет лечение, что в случае с онкологическими заболеваниями имеет первостепенное значение.⁣⁣⠀

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В торжественной церемонии открытия центров от лица Якутского онкологического диспансера приняли участие заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе Петр Никифоров и врач-методист Айталина Катаева.⁣⁣⠀

«Центры оснащены всей необходимой инфраструктурой и оборудованием. Компьютерный томограф с возможностью контрастирования, эндоскопическое оборудование, узи экспертного класса. Важно, чтобы жители республики не просто знали о существовании таких центров, но и активно приходили, чтобы мы могли повысить выявляемость онкологических заболеваний на как можно более ранних стадиях. Благодарим глав районов и главных врачей центральных районных больниц за поддержку. Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество, ведь впереди нас ждет много работы на благо сохранения здоровья нации!» — поделился своим мнением заместитель главного врача по АПР Петр Никифоров.⠀⁣⁣⠀

На сегодняшний день на базе государственных медицинских организаций на территории Якутии созданы 17 ЦАОП, к концу 2024 года планируется открыть еще два центра онкопомощи.